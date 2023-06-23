Отмечается, что пострадали жители Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты продолжают незаконно депортировать украинцев. Захватчики вывезли еще 600 жителей временно оккупированных территорий.

Центр национального сопротивления сообщает, что с конца мая по начало июня в Ростовскую область Российской Федерации депортировал еще 600 украинцев, проживающих в Дебальцево и Докучаевске Донецкой области и Старобельске Луганской области. В этих населенных пунктах находятся лагеря, где держат людей перед депортацией.

Отмечается, что дальше схема депортации такая:

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Оккупационная администрация отдает указание так называемому "министерству транспорта", которое должно выделить автобусы. "Министерство здравоохранения" якобы обеспечивает медицинское сопровождение. "Главное управление МЧС РФ" перевозит и сопровождает украинцев.

"Каждый из сотрудников этих структур известен и понесет наказание за преступления против человечества", - подытожили в ЦНС.

Депортация украинцев российскими оккупантами - последние новости

Армия Российской Федерации отличилась в Украине множеством военных преступлений, в том числе насильственной депортацией. Россияне похищали всех - как взрослых, так и детей.

В конце мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты похители по меньшей мере 19 453 маленьких украинцев.

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