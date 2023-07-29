Дети подвергаются невероятному беспрестанному промыванию мозгов россиянами.

Вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины и все это чрезвычайно ужасно.

Об этом сказала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Армияinform.

По ее словам, Россия ведет гибридную агрессию против Украины. "Препятствование экспорту украинского зерна - это часть российской войны и вторжения в Украину. Равно как и бомбардировка украинских городов. Похищение детей также является частью российского вторжения. И на самом деле больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей", - подчеркнула она.

Видео дня

Симмонс сказала, что едва сдерживает себя, когда думает о детях, которых забирают либо силой, либо под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление. "Тогда украинским семьям может быть бюрократически трудно вернуть их обратно. Или они подвергаются невероятному неустанному промыванию мозгов (со стороны россиян)", - добавила она.

Посол отметила, что похищение, кроме всего прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. "Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются (из России - УНИАН) с мнением, что воевать россиянам против Украины - это правильно", - сообщила Симмонс.

По ее словам, перед Украиной встал два вопроса: необходимость вернуть детей в их семьи и психологическая помощь после промывания мозгов .

"Но вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", - подчеркнула она.

Похищение украинских детей

Как сообщал УНИАН, бывший детский омбудсмен Николай Кулеба считает, что под властью оккупанта около 1,5 млн украинских детей и их надо возвращать.

Председатель Международного комитета Совета Федерации (верхняя палата парламента) Григорий Карасин заявил в своем телеграмм, что Россия "спасла" из Украины 700 тысяч детей за несколько последних лет.

Вас также могут заинтересовать новости: