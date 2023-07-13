Две несовершеннолетние сестрички расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина вернула на волю двоих детей с временно оккупированной территории российскими захватническими войсками.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"5- и 12-летние сестры расстались с родителями с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину. Все время они находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей матери, которая вернулась из плена", - сообщил Лубинец.

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"После обращения мамы девочек, наш офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось. Сейчас семья воссоединилась", - добавил омбудсмен.

Возвращение украинских детей из российского плена

Как сообщал УНИАН, в июле Лубинец заявил, что освобождение украинских гражданских заложников из российской неволи может длиться десятилетиями, если не будет создан действенный механизм для их возврата. Омбудсмен предлагает при участии Турции создать платформу для освобождения украинских гражданских из российской неволи.

По состоянию на 7 июля 2023 года Украине удалось вернуть 382 украинских ребенка.

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