Киев надеется на реакцию Международного комитета Красного Креста.

Офис генпрокурора начал расследование относительно беларуского Красного Креста в связи с его причастностью к депортации детей из Украины, уведомлен генпрокурор Андрей Костин в Twitter.

"Участие Беларуского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления. Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста. ... Мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей", – написал Костин.

Генпрокурор отметил, что Киев надеется на реакцию Международного комитета Красного Креста.

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"Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры", – отметил он.

Роль Красного Креста в депортации украинских детей - что известно

Ранее в беларуских СМИ появилась информация о том, что глава беларуского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов помогал похищать украинских детей и вывозить их на территорию России. В частности, было известно о его поездках в оккупированный Луганск и Донецк с этой целью.

Шевцов впоследствии заявил, что его организация принимала и будет принимать участие в депортации украинских детей.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что ей не было известно об этих визитах и причастности Шевцова к преступлению. Там пообещали, что этот случай будет рассматривать их независимый орган по вопросам нарушения добросовестности.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Шевцова.

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