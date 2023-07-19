Вытянуть маленьких украинцев из России и Беларуси помогают страны, которые уже проявили себя в качестве переговорщиков при обмене военнопленными.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию, которая появилась в некоторых информационных ресурсах, о том, что Саудовская Аравия и Турция, ведут переговоры по поводу возвращения похищенных украинских детей. При этом сообщается, что посредником в таких процессах якобы выступает бизнесмен Роман Абрамович, который является одним приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Как отметил Подоляк, Украина на разных площадках постоянно говорит о детях, возвращение которых на родину является одним из приоритетов.

"У нас на сегодняшний день около 20 тыс. уголовных дел (по похищению детей - УНИАН). У нас более 100 тис. детей, которые были так или иначе вывезены с оккупированных территорий, в частности, их отбирали у родителей и незаконно депортировали", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что депортацию детей рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, который ранее уже назвал причастными к преступлению президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову, а также выдал ордер на их арест. Как отметил Подоляк, в рамках этого Украина на разных "площадках" инициирует создание координационных групп, которые могут оказать помощь в возвращении несовершеннолетних из России и Беларуси.

"Соответственно, те страны, которые могут в этом активно участвовать - Турция и Саудовская Аравия, которые проявили себя в качестве переговорщиков при обмене военнопленными, особенно, там, где фигурировали граждане других стран. И, соответственно, если они успешно участвовали в переговорах по обмену военнопленными, то, безусловно, было бы неплохо их привлекать к таким тяжелым кейсам, как возврат украинских детей", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что деталей таких переговоров не станет разглашать, в силу того, что это - тяжелые процессы. В том числе, потому что многие дети уже потеряли "условную идентичность" - оккупанты у них отобрали документы, заменили имена, фамилии, отдали в приемные семьи. По его словам, сейчас продолжается тяжелый процесс идет по установлению местонахождения похищенных украинских детей.

Также Подоляк не подтвердил и не опроверг информацию о том, участвует ли Абрамович в этих процессах. "Он может сам отвечать на вопросы о своем участии в тех или иных процессах", - сказал Подоляк.

Россия депортирует украинских детей - главное

Россия прибегала к депортации украинских детей в Россию сразу после полномасштабного вторжения. Установлены имена почти 20 тысяч детей, которые, по существу, похищены оккупантами.

Под угрозой депортации - около 200 тысяч детей, которые находились на территориях, оккупированных Россией.

Депортацию украинских детей рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, который уже назвал причастными к преступлению президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову и выдал бессрочный ордер на их арест.

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