'Он там не без причины': Трамп высказался о визите главы ЦРУ в Москву

Трамп отверг предположение, что поездка связана с желанием Путина проверить решимость НАТО.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В эфире шоу "The Glenn Beck Program" он заявил, что из этого визита "может что-то получиться".

"Джон Рэтклифф – отличный парень. Он глава ЦРУ и он оказался там не без причины. И из этого что-то может действительно получится. Мы работаем очень усердно, чтобы завершить эту войну. И, честно говоря, они оба (Владимир Зеленский и Владимир Путин - УНИАН) хотят этого", - сказал Трамп.

Президент США также назвал визит Рэтклиффа в Москву "рутинной поездкой". Он также отверг предположение ведущего, что поездка Рэтклиффа связана с желанием Путина проверить решимость НАТО, с санкциями против Ирана или с возможным нападением на Великобританию.

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"Ничего из вышеперечисленного не является причиной визита", - подчеркнул Трамп.

Визит Рэтклиффа в Москву - что известно

Напомним, что 25 августа репортер CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на собственные источники сообщила, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Россию. В Axios отмечали, что это первая поездка Рэтклиффа в Москву с момента его вступления в должность и визит в Россию самого высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа с января.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что целью поездки Рэтклиффа в Москву был "контакт между спецслужбами". Российский диктатор Владимир Путин, по словам Пескова, был проинформирован об итогах контактов с директором ЦРУ. Он добавил, что встречи самого Путина с Рэтклиффом не было.

Песков также отметил, что говорить о влиянии этих контактов на выход из кризиса в отношениях России и США пока преждевременно. Тему переговоров директора ЦРУ с российскими спецслужбами он уточнять не стал.

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