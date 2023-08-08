Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Бойцы Вооруженных сил Украины рассказали, за что полюбили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, и показали, как он уничтожает российских оккупантов.

По словам украинских противотанкистов, главный принцип работы этого комплекса - выстрелил и забыл.

"Установка работает как днем, так и ночью. У нее есть тепловизионный прицел. Можно работать почти при любых погодных условиях", - отметил военнослужащий Анатолий.

Обучение на ПТРК Javelin прошли тысячи бойцов ВСУ. И те, кто сейчас использует этот комплекс на фронте, рассказывают о его многочисленных преимуществах: установка весит 23 килограмма, и стрелять из нее можно лежа, стоя, сидя и из помещений. Стреляет ПТРК на расстояние от 2,5-4,5 километра в зависимости от типа ракеты.

"Факторы, которые влияют на выбор позиции - она должна быть закрыта, чтоб было место, куда можно укрыться после выстрела, и чтобы маскировка была хорошая", - рассказал военнослужащий Виктор.

ПТРК Javelin - общая информация

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Считается первым серийным ПТРК третьего поколения.

Комплекс разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году.

Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от 600 тысяч долларов - для США и союзников, до 1,4 миллиона долларов - для экспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: