Подписанное Минобороны США соглашение предусматривает проведение модернизации предприятий компании Aerojet Rocketdyne и расширение их производственных мощностей.

Министерство обороны США собирается модернизировать производственные мощности для увеличения темпов изготовления и поставки двигателей к ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона. В частности, ведомство подписало соглашение суммой $215,6 млн с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne. Оно предусматривает проведение модернизации предприятий этой компании и расширение их мощностей.

Средства выделяются в рамках закона о дополнительных ассигнованиях для Украины. Отмечается, что модернизация будет касаться заводов Aerojet в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния, где выпускаются сложные двигатели для ракет.

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"Средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем для обработки данных, а также увеличение производства и скорости доставки Javelin, Stinger и управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS)", - говорится в сообщении Пентагона.

Изготовление оружия в США - что известно

Как сообщал УНИАН, Пентагон стремится значительно пополнить свои запасы оружия, истощенные войной РФ против Украины, ради сдерживания Китая. В частности поэтому армия США заключила с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "воздух-земля" (JAGM) и ракет Hellfire.

В декабре США заключили оборонные контракты с компаниями, в том числе с Lockheed Martin на сумму 1,05 миллиарда долларов. Также ранее Lockheed Martin получила контракт на поставку новых систем HIMARS и услуги поддержки армии США и ее иностранных союзников.

В конце марта зампредседателя Пентагона по Сухопутным войскам Гейб Камарилло заявил, что США удвоят ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов, до 24 тысяч, до конца года, и увеличат его в шесть раз в течение пяти лет. В частности, около $1,45 миллиарда будет потрачено на улучшение производства артиллерийских снарядов, более миллиона которых отправлено в Украину.

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