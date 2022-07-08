В результате ночного обстрела Славянска погибла женщина.
Об этом на странице в Facebook сообщил городской председатель Вадим Лях.
"В результате ночного обстрела и прямого попадания в частный дом погибла женщина. Приношу соболезнования ее родным и близким. Берегите себя, Эвакуируйтесь!",- сообщил он.
Лях также сообщил, что сегодня состоится эвакуация горожан в Ровно.
"Сегодня везем людей в Ровно. Завтра будет рейс к поезду на Покровск. В понедельник, 11 июля, - вновь в Ровенскую область с расселением. Принимайте решение", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Харькове раздалась целая серия взрывов. "Прилеты вражеских ракет зафиксировали в нескольких районах, после которых в одном из районов вспыхнули сильные пожары. В результате обстрела Харькова погибли трое и получили ранения пять человек.