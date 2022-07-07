Российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по центральной части Краматорска, есть жертвы.
Об этом сообщил в Facebook городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", - пишет он.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Противники, в частности, в Донецкой области, обстреливали объекты гражданской инфраструктуры - в Краматорске вражеская ракета попала в вокзал, были десятки жертв.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщал, что за минувшие сутки - в течение 6 июля, враги в Донецкой области убили семерых мирных жителей. По его данным, больше всего жертв было в Торецке - три человека.
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