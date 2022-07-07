Несколько часов назад оккупанты нанесли удары по одному из районов города.

В результате обстрела Харькова погибли трое и получили ранения пять человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По обновленной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела Немишлянського района российскими оккупантами 3 гражданских погибли, 5 - получили ранения", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вечером сегодня, 7 июля, оккупанты, по предварительным данным, из РСЗО нанесли удары по Харькову. Сообщалось о трех пострадавших.

Напомним, в ночь на 7 июля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области.

По данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, около часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Также на территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

За прошедшие сутки двое гражданских погибли – в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину госпитализировали из Дергачевской общины.

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