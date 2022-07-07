Оккупанты нанесли удары по школе-интернату для детей с недостатками зрения и разрушили ферму по выращиванию улиток.

Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, около часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно - в результате ночных обстрелов пострадавших нет.

Также Синегубов сообщил, что на территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные сооружения. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", - рассказал он.

По данным председателя ОГА, за прошедшие сутки двое гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину госпитализировали из Дергачевской общины.

"На линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Наши защитники дают врагу отпор и держат свои позиции", - отметил Синегубов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути неподалеку Шестаково на Харьковщине.

Вас также могут заинтересовать новости: