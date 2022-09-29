Обошлось без жертв и пострадавших, масштабы разрушений уточняются.

В Криворожском районе ракета оккупантов попала в предприятие по переработке зерновых.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых", - отметил он.

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Резниченко добавил, что обошлось без жертв и пострадавших, масштабы разрушений уточняются.

Как сообщал УНИАН, Воздушное командование "Восток" сообщило, что вечером 28 сентября во время ракетного удара противником применено 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей. Подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады и Никопольского зенитного ракетного полка обезвредили 4 из них: 1 ракета сбита в Запорожской области, 1 - в Криворожском районе, еще 2 ракеты уничтожены в районе н. п. Синельниково.

Начальник военной администрации Кривога Рога Александр Вилкул заявил о ракетной атаке на Кривой Рог: "Вечером, около 20:40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59-одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительные. Продолжается ликвидация последствий".

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