Чтобы отремонтировать подлодку, ее придется тащить аж в Санкт-Петербург, что дорого и невозможно в услових войны.

В Сети появились детальные фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая подверглась ракетному удару в сухом доке Севастополя на прошлой неделе. Снимки опубликовала группа OSINT-расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Новые фотографии свидетельствуют о том, что подлодка получила попадания как минимум двух ракет. Одна из них поразила носовую часть субмарины сверху, что сразу было видно на ранее появившихся спутниковых снимках. Второе попадание пришлось в правый борт за рубкой, его на спутниковых снимках видно не было.

Норвежский военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен, которому CIT показали эти фото, выразил убежденность, что обе ракеты пробили корпус субмарины и нанесли подлодке внутренние повреждения. В частности вероятно были разрушены аккумуляторные батареи, торпедный и жилой отсеки, а также вспомогательные помещения рядом с ними.

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"По снимкам снаружи неясно, насколько выгорели другие отсеки — это зависит от того, были ли задраены люки между отсеками", – отмечают в CIT.

Тур Аре Иверсен считает, что с такими повреждениями субмарина уже не сможет вернуться в строй до конца войны. Теоретически отремонтировать подлодку возможно, если доставить ее на Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге.

"Но скорее всего, ремонт подобного масштаба нерентабелен, и проще построить новую лодку этого же класса, ведь производство по проекту продолжается", – говорят в CIT.

Удар по Севастополю 13 сентября

Как писал УНИАН, в ночь на 13 сентября по территории Севастопольского судоремонтного завода был нанесен ракетный удар. Позднее оккупанты заявили о прилете 10 ракет, из которых 7 они якобы сбили.

Позднее в тот же день стало известно, что ракетным ударом были поражены подводная лодка и большой десантный корабль, которые проходили плановое техобслуживание в сухом доке судоремонтного завода. Затем появились и спутниковые снимки, указывающие на крайне серьезный ущерб, полученный подлодкой и БДК.

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