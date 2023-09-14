Его опубликовал OSINT-аналитик.

В сети появилось еще одно спутниковое фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск", которые Украина атаковала в сухом доке Севастополя.

Снимок опубликовал OSINT-аналитик под ником Def Mon в микроблоге Twitter (X). "Даже гибкое уплотнение не исправит этот десантный корабль класса "Ропуха". После того, как я некоторое время рассматривал эти изображения, я думаю, что он может быть более или менее сломан пополам или, возможно, у него погнут корпус", - добавил он.

При этом аналитик отмечает, что не видит никаких повреждений на подводной лодке. "Темным док может быть от влаги. То, что люди приняли за дыру, вполне может быть тенью от башни. На подлодку упал кран, так что, скорее всего, есть какие-то повреждения", - написал Def Mon.

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Удар по Севастополю: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября в Севастополе звучали громкие взрывы, местные заявили о масштабном пожаре в районе Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе.

Российские захватчики заявили, что Украина атаковала завод и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами и безэкипажными катерами.

В сети появились снимки поврежденной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля, которые находились на ремонте. По данным Oryx, "Минск" уничтожен.

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