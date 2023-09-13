Минобороны РФ утверждает, что сбило 7 ракет, но остальные попали в цель.

В ходе ночной атаки в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Также морскими дронами атакованы российские корабли в море. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По версии оккупантов, ВСУ нанесли удар сразу десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя "безэкипажными катерами" по кораблям Черноморского флота в море.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - заявили в военном ведомстве страны-агрессора.

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Ночная атака на Севастополь

Как писал УНИАН, этой ночью жителям оккупированного Севастополя было не до сна. Местные жители насчитали не менее 7 взрывов в городе и множество вспышек в небе, свидетельствующих о работе противовоздушной обороны. Кроме того, российские захватчики перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев позднее заявил, что на южной площадке Севморзавода вспыхнул пожар. Также он заявил, что в результате происшествия пострадали 24 человека, четверо из них - в состоянии средней степени тяжести.

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