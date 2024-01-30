Отмечается, что румынские ВВС не имеют на вооружении самолетов модификации F-16C.

Российские пропагандисты заявили, что их войска на временно оккупированной части Херсонской области якобы атаковал самолет F-16C ВВС Румынии. Борт, по их версии, взлетел в ночь на 27 января с 86-й авиабазы в городе Констанца.

Аналитики Defence Express указали, что россияне не дали никаких деталей атаки, которая, по их мнению, имела место. Минобороны Румынии оперативно опровергло фейк. В оборонном ведомстве указали, что 86-я авиабаза ВВС Румынии расположена возле города Борча, а не в Констанце.

Кроме того, румынские ВВС не имеют на вооружении самолетов модификации F-16C, они используют F-16 модификаций A/B, модернизированных до стандартов MLU 5.2 и MLU 6.5. Также в заявленный период румынские самолеты F-16 не выполняли полеты.

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Эксперты считают, что этим фейком россияне показали, что они не верят в свое "вундерваффе", о наличии которого они заявили в октябре 2023 года - "связка" ЗРК С-400 с дальнобойными ракетами 40Н6 и самолета радиолокационного дозора А-50, который якобы может наводить ракеты на воздушные цели, в том числе F-16.

Фейки РФ про F-16 в Украине - последние новости

14 января Вооруженные Силы Украины уничтожили в акватории "Азовского треугольника" самолет А-50 и борт Ил-22 России. Это подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Вражеское Минобороны регулярно в своих сводках говорит, что видит и сбивает самолеты F-16 в Украине. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что террористам РФ нет места в небе Украины.

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