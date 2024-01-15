Силы обороны юга показали последний вылет российского самолета дальнего радиолокационного наблюдения А-50 до его официальной ликвидации в пределах "Азовского треугольника".
Речь идет о приземлении, которое устроили Воздушные силы ВСУ вражеской "птичке" вечером 15 января. С утра уничтожение самолета А-50 и воздушного пункта Ил-22 РФ лично подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Последнее появление уничтоженного самолета А-50 в украинском воздушном пространстве:
Залужный заявил - Украина сбила в своем небе самолет и борт РФ
Утром 15 января Залужный подтвердил новость, что Воздушные силы ВСУ смогли ликвидировать в зоне акватории Азовского моря российский самолет А-50. В придачу, украинские военные уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22. по словам Главнокомандующего ВСУ, это была спланированная операция армии Украины в Приазовье.
Также событие прокомментировал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Он намекнул, что сегодня Азовское море чистое, как никогда.
Напомним, что по состоянию на утро 15 января армия РФ потеряла в Украине 329 самолетов, согласно данным Генштаба.