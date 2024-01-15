Воздушные силы ВСУ приземлили самолет России а-50 вечером 14 января.

Силы обороны юга показали последний вылет российского самолета дальнего радиолокационного наблюдения А-50 до его официальной ликвидации в пределах "Азовского треугольника".

Речь идет о приземлении, которое устроили Воздушные силы ВСУ вражеской "птичке" вечером 15 января. С утра уничтожение самолета А-50 и воздушного пункта Ил-22 РФ лично подтвердил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Последнее появление уничтоженного самолета А-50 в украинском воздушном пространстве:

Залужный заявил - Украина сбила в своем небе самолет и борт РФ

Утром 15 января Залужный подтвердил новость, что Воздушные силы ВСУ смогли ликвидировать в зоне акватории Азовского моря российский самолет А-50. В придачу, украинские военные уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22. по словам Главнокомандующего ВСУ, это была спланированная операция армии Украины в Приазовье.

Также событие прокомментировал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. Он намекнул, что сегодня Азовское море чистое, как никогда.

Напомним, что по состоянию на утро 15 января армия РФ потеряла в Украине 329 самолетов, согласно данным Генштаба.

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