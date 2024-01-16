Секретарь СНБО назвал ликвидацию российских самолетов в небе Украины "незаурядным событием".

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов среагировал на заявления России, будто бы ВСУ уже давно имеют в своем распоряжении истребители F-16.

Он прокомментировал "причастность" этого американского оружия к уничтожению самолета А-50 и борта Ил-22 РФ в интервью 24 Каналу. Как известно, вражеское Минобороны регулярно в своих сводках говорит, что видит и сбивает самолеты F-16 в Украине.

Чиновник акцентировал, что сейчас может констатировать лишь то, что в России стоит "вой" из-за упомянутых потерь.

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"Поверьте, "на болотах" сейчас "вой" стоит страшный, потому что они даже представить себе не могли, что мы обладаем способностью делать такие вещи", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что террористам РФ нет места в небе Украины. Данилов сказал на будущее: ВСУ уничтожат всех, кого в свое воздушное пространство государство не приглашало. "Наше небо будет защищено", - акцентировал он.

Также Данилов сравнил потерю А- 50 и Ил-22 РФ с еще одной "болезненной пяткой" России - затоплением флагманского крейсера "Москва". По его словам, это второе по значению уничтожение фундаментального оружия агрессора.

Относительно сроков получения истребителей F-16, Данилов говорит, что Украине надо еще немного подождать. Когда ВСУ получат возможность атаковать при помощи F-16, произойдет следующее:

"Им (оккупантам - УНИАН) вообще не будет здесь куда двигаться, потому что это уже другого уровня оружие. Оно точно не позволит господствовать россиянам в небе", - заявил Данилов.

Сбивание самолета А-50-выяснилось количество погибших летчиков

14 января Вооруженные Силы Украины уничтожили в акватории "Азовского треугольника" самолет А-50 и борт Ил-22 России. Эти данные подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

В Кремле четкого комментария об этом событии не дали. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отослал российских журналистов с этим вопросом к Шойгу (действующему главе Минобороны РФ).

После этого росСМИ раскопали данные о том, что на борту А-50 могло быть ликвидировано 11 или 12 военных летчиков. Также там уточнили, что стоимость упомянутого самолета оценивается в 500 млн долларов.

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