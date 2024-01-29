Но нужно будет и дальше наращивать свою боевую авиационную мощь для установления контроля над воздушным пространством Украины, отметил он.

Силы обороны значительно усилятся уже первыми западными истребителями F-16. Такое заявление сделал в эфире телеканала Freedom спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Однако, по его словами, для установления контроля над воздушным пространством Украины нужно будет и дальше наращивать свою боевую авиационную мощь. Необходимо говорить о комплексе средств, который даст возможность преобладать.

"F-16, безусловно, помогут Украине в плане перехвата крылатых ракет и дронов. Безусловно, смогут в некотором роде отогнать российскую авиацию подальше и помочь нашим наземным войскам продвинуться в том или ином направлении. Также контроль воздушного пространства над морем, обеспечение свободы судноплавства. Это важный вопрос. Это и наш "зерновой коридор" и т.д.", – подчеркнул Игнат.

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В то же время он отметил, что у России есть мощные средства ПВО в Крыму и на других временно оккупированных территориях. Кроме того, у врага мощная авиация. Поэтому сказать, что Украина после получения первых F-16 сможет быстро взять под свой контроль воздушное пространство, нельзя.

Игнат также отметил, что вопрос укрепления обороны неба является комплексным.

"Мы серьезно усилимся первыми самолетами F-16 и будем наращивать свою боевую авиационную мощь – это и ПВО, и средства радиоэлектронной борьбы – чтобы достичь полного контроля над собственным воздушным пространством. И тогда уже наземные операции можно будет проводить более уверенно и более эффективно", – подытожил спикер Воздушных сил.

F-16 для Украины: это стоит знать

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина способна вернуть контроль над небом в 2024 году, но есть нюанс. По словам министра иностранных дел, это может произойти в случае своевременного получения Киевом истребителей F-16, дронов, средств РЭБ и ракет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16. Однако вопрос заключается в том, все ли готово, чтобы эти истребители работали на нашей территории. Он подчеркнул, что для получения F-16 необходимы не только прошедшие обучение пилоты, но и подготовленная инфраструктура и инженеры.

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