Вооруженные силы Украины готовятся к масштабной атаке.

В Министерстве обороны Украины опубликовали видео с военнослужащими и красноречивым намеком перед грядущим контрнаступлением.

"Планы любят тишину. Объявления о начале не будет", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в подписи к обнародованному ролику.

На видео запечатлены украинские военнослужащие на разных участках фронта. Все они с оружием в руках и на фоне военной техники.

Каждый из защитников на видео показывает один и тот же жест - сохраняйте тишину.

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Экс-директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус уверен, что контрнаступление ВСУ будет "очень впечатляющим". Он считает, что кульминация наступления может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Он признал, что ВСУ нужны дополнительные ресурсы для атаки, но ждать нельзя. Кроме того, глава государства допустил гибель многих украинских бойцов во время контрнаступления по той причине, что у РФ преимущество в воздухе.

Тем временем в Белом доме заявили, что США и союзники сделали все возможное для подготовки Украины к контрнаступлению.

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