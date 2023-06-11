Информация, полученная от взятых в плен российских оккупантов, поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли.

Усилиями защитников Украины населенный пункт Благодатное Донецкой области освобожден от российских захватчиков. В ходе операции удалось взять в плен российских военных.

Об этом сообщает 68 отдельная егерская бригада им.Олексы Довбуша, отметив, что освобождение населенного пункта происходило в тесном взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины. Информация, полученная от взятых в плен российских оккупантов, поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли.

"Славные воины 68 отдельной егерской бригады им.Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах!",- говорится в сообщении.

Что происходит в Донецкой области

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение 9 июня произошло 27 боевых столкновений.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы попал Масютовка, Лиман первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: