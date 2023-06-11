Если Россия потеряет коридор в Крым это станет серьезным ударом для Путина.

Российская элита нервничает по поводу огневой мощи западного вооружения Украины, и это вызывает опасения, что сухопутный мост, проложенный Москвой через юго-восток Украины в Крым, может быть разорван, что нанесет Кремлю значительный военный и моральный ущерб.

Как говорится в материале The Washington Post, распри между военными лидерами, атаки беспилотников на Москву и волна беспрецедентных вторжений военизированных формирований в западные российские регионы, граничащие с Украиной, вызывают вопросы о том, может ли Путин контролировать ситуацию.

Признаки растущей напряженности появились после того, как член российского парламента Константин Затулин заявил на конференции, посвященной будущему Украины, что Россия потерпела неудачу по всем своим военным целям и что некоторые из них стали "бессмысленными".

"Какие цели были заявлены в начале спецоперации?" - спросил Затулин, используя кремлевский термин для обозначения войны. "Вы все помните - денацификация, демилитаризация, нейтралитет для Украины и защита жителей Донецка и Луганска. По какому из этих пунктов мы сегодня достигли результатов? Ни один."

"Настроение среди элиты очень мрачное, — говорит Татьяна Становая, основатель фирмы политического анализа "Р-Политик". "Они не понимают, каковы планы Путина, и сомневаются, адекватно ли он справляется с ситуацией. Это продолжается уже давно, но тревога нарастает. Если Россия потеряет коридор в Крым, это будет очень серьезный удар... Все понимают, насколько это важно для Путина, и это будет означать, что Путин снова не правильно рассчитал ситуацию и снова не справился с ситуацией. Это будет означать очень серьезный провал".

Как говорится в материале, на прошлой неделе настроение стало еще более мрачным после появления западных предложений по долгосрочным соглашениям о безопасности для Украины. Это обеспечило бы Киев гарантированными поставками оружия на многолетний период в качестве альтернативы немедленному членству в НАТО.

"Это определяет главное беспокойство российского руководства. Если будет поставляться современное вооружение и будет модернизироваться украинская армия, то — даже без формального членства — Украина в таком виде может представлять для России экзистенциальную угрозу", - заявил сообщил источник.

"В какой-то момент борьба между группировками в элите вокруг Путина может выйти из-под контроля", - сказал политический консультант, связанный с Кремлем Сергей Марков, отметив при этом, что Кремль стремится преуменьшить трансграничные атаки, поскольку осознает, что они, вероятно, являются не более чем попыткой Киева отвлечь российские войска от защиты передовых позиций. По его словам, Россия вместо этого сосредоточилась на попытках отразить контрнаступление Украины, а затем воспользоваться возможностью, предоставленной ослабленным противником, чтобы захватить больше земель.

Россия надеется, что месяцы, которые у нее были на подготовку к контрнаступлению Украины, укрепят ее позиции. По словам Маркова, она потратила месяцы на строительство оборонительных позиций и установку минных полей, вынуждая украинскую армию приближаться к линии фронта "колоннами", которые до сих пор было легко обнаружить и нацелить на них артиллерийские удары.

"Все понимают, что война не достигла своих целей. Но это не повлияет на ход войны. Очень трудно остановиться. … Все зависит от результата контрнаступления", - заявил он.

Реакция РФ на контрнаступление

11 июня 2023 года стало известно о том, что после успешного контрнаступления ВСУ Путин может начать масштабную мобилизацию.

Американские и европейские официальные лица говорят, что для Украины важно перерезать или, по крайней мере, сжать так называемый сухопутный мост в Крым, который упрощает для россиян военную логистику.

При этом некоторые официальные лица союзников наоборот опасаются, что контрнаступление ВСУ может оказаться "слишком успешным". Огромная потеря солдат может вынудить Владимира Путина объявить более масштабную мобилизацию.

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