Враг может оставить часть территорий оккупированными, а на остальных не давать нормально жить.

Российская Федерация может попробовать истощить Украину, чтобы превратить ее в "несостоявшееся государство".

Как сообщил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков в интервью "24 канала", новый план РФ предусматривает систематическое создание проблем для украинцев в течение 5-10 лет.

В частности, захватчики могут долго не давать украинцам нормально жить, отпугивать инвесторов и мешать возвращаться беженцам.

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"Они могли выбрать подход к медленному истощению Украины. То есть оккупировать часть территории, а на остальной — не давать возможность нормально жить. Отпугивать инвесторов, мешать беженцам возвращаться и смотреть, что произойдет с таким государством через 5-7-10 лет", — заявил Белесков.

По его словам, у Кремля есть возможность создавать проблемы Украине даже без широкомасштабных наступлений своих войск. Асимметрия заключается в том, что боевые действия ведутся именно на нашей территории.

"Поэтому получается такая ситуация, что у рашистов есть возможность создавать нам проблемы даже без активных боевых действий, даже без проведения стратегических наступательных операций, реализовывать стратегию медленного преобразования Украины в failed state, к сожалению", — пояснил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов считает, что боевые действия не смогут продолжаться долго, поскольку оккупанты физически не потянут растяжения войны на большие сроки. Да, ВСУ продолжат наступление даже зимой.

В то же время президент Владимир Зеленский говорит, что не хочет думать о длительной войне, однако готовится к ней.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что боевые действия могут затянуться еще на полтора года.

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