Он напомнил, что путинский режим уже ослаблен.

Российский президент Владимир Путин проиграет в долгой войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, не сумев быстро покорить Украину, Путин настроен истощить ее и решимость ее партнеров. Путин стремится превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают проблемы в Европе. Однако сама Россия является хрупкой.

"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% [россиян]. Нет, проиграет его экономика. По мере того, как Украина будет усиливать свои удары внутри России, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их", - сказал президент.

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Кроме того, путинские власти уже были ослаблены мятежом главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Зеленский уверен, что они будут ослаблены и в дальнейшем.

Президент говорит, что не хочет думать о длительной войне, однако готовится к ней. "Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал он.

Сколько продлится война: прогнозы

Напомним, в августе вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к тому, что полномасштабная война продлится долго и не закончится до конца 2023 года или следующей весной.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что война с Россией не продлится очень долго, потому что российские захватчики физически этого не потянут.

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