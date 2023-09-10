Он понял, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, а сама ситуация - сложная.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся.

"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. В холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Боевые действия будут продолжены. Контрнаступление будет продолжаться", - заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет Reuters.

По его словам, сейчас ВСУ наступают на нескольких направлениях. Глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел. Саму же ситуацию Буданов описал как сложную.

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По мнению главы разведки, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление Сил обороны, очень плотная концентрация российских мин, а также большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Американский генерал Дэвид Петреус высоко оценил действия наших защитников на фронте. По его словам, ВСУ создают на поле боя необходимые тактические условия, чтобы добиться дальнейшего прогресса в контрнаступлении и разрушить оборонительные линии противника.

Как известно, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Там есть локальные преуспевание, однако в Минобороны пока не могут их раскрыть.

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