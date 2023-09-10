Глава ГУР поделился личным мнением о том, сколько еще придется воевать с Россией.

Глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов поделился личным мнением о том, сколько еще нашей стране придется воевать с Россией.

По его словам, боевые действия не смогут длиться долго, так как оккупанты физически не потянут растягивание войны на большие сроки. Об этом начальник ГУР высказался в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем, прежде всего, по противнику", - цитируют Факты.

При этом он добавил, что у каждого есть свое понимание "длительного срока". Не исключено, что война с РФ будет продолжаться еще на протяжении полугода, семи месяцев или же года. И для кого-то это долго, отметил Буданов.

"Если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы", - сказал он.

Буданов уточнил, что ВСУ будут воевать даже в зимний сезон

Напомним, ранее глава ГУР также уточнил, что начало зимы не остановит контрнаступление украинской армии. По его словам, боевые действия продолжаться, несмотря на холод, сырость и грязь на фронте.

При этом Буданов указал, что пока что ВСУ наступают медленнее, чем ему бы хотелось. Однако ситуация на фронте сложная и прогресс на нескольких направлениях все же есть, процитировал Буданова Reuters.

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