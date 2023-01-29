С начала полномасштабного вторжения уничтожено 1947 вражеских беспилотников.

В Луганской области пограничниками был сбит российский беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Российский дрон шпионил за позициями украинских военных.

"В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил за нашими позициями. Оператор из антидронового оружия попал в канал управления дроном, тот потерял управление и упал", - говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину уничтожено 1947 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Также уже ликвидировано около 126160 российских захватчиков.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сегодня сообщил, что Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кременной и Сватово на Луганщине. Это происходит, несмотря на все сложности и сверхтяжелые условия.

Луганская ОВА также сообщает, что российские захватчики нашли еще один циничный способ отбирать недвижимость у украинцев. На оккупированных территориях они не будут признавать документы на недвижимость, выданные органами власти Украины. Также оккупанты продолжают бороться с оборотом гривни на временно захваченных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: