Оккупанты разработали соответствующий "законопроект", который предлагает отменить наложенные Украиной ограничения на недвижимость на Луганщине.

Российские захватчики нашли еще один циничный способ, чтобы отбирать недвижимость у украинцев. На оккупированных территориях они не будут признавать документы на жилье, выданные органами власти Украины.

В своем Telegram Луганская областная военная администрация также сообщает, что рашисты блокируют мобильное приложение "Приват24". Они борются с оборотом гривни и придумают новые правила.

"Документы на недвижимость, выданные органами власти Украины после так называемого включения новых регионов в состав РФ, будут признаваться на оккупированных территориях. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии разработала соответствующий законопроект, который предлагает отменить наложенные Украиной ограничения на недвижимость на Луганщине. Якобы "для исключения фальсификации документов, а также недружественных действий, создающих серьезные препятствия в осуществлении гражданами РФ их прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом". Поэтому, не будут принимать отдельные документы, если они порождают возникновение ограничений прав и (или) обременений недвижимого имущества в виде залога, ареста или запрета совершать определенные действия на основании актов суда или другого органа власти Украины". Сведения об ограничении прав или обременении недвижимости не будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Луганской области также сообщили, что оккупанты продолжают бороться с оборотом гривни на временно захваченных территориях. Так, мобильное приложение Приват24 и сайт банка больше не работают без VPN. Речь идет о тех городах, где еще есть доступ к интернету.

Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, Кремль не доверяет коллаборантам в "ЛНР" и свозит своих чиновников. В Лисичанск на место предателя приехал заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Вчера также стало известно, что на Луганщине ВСУ уничтожили склад с боекомплектом оккупантов. Тыловая база российских оккупантов была уничтожена точным ударом украинской артиллерии.

Кроме этого, в школах на Луганщине учителя-коллаборанты проверяют гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. В Старобельском районе смартфоны проверяют раз в неделю во всех классах.

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