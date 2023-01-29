Это происходит, несмотря на все сложности и сверхтяжелые условия.

Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кремневой и Сватово в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Хотя на Луганщине сейчас и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая нашими Силами обороны. И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке, там крепко держатся позиции нашими защитниками, то на Сватовско-Кременском направлении, шаг за шагом, метр за метром, очень трудно, но все же, наши Силы обороны имеют успех", - отметил он.

Гайдай добавил, что это происходит, несмотря на все сложности и сверхтяжелые условия.

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Ситуация в Луганской области

Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска готовятся к решающему наступлению в Луганской области. Отмечается, что оккупанты могут проводить ограниченные атаки на большей части линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ.

29 января в больницу в Юбилейном, во временно оккупированной Луганской области, доставлены около 300 раненых наемников "Вагнера". Однако лечить их никто не хочет. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что врачи отказываются оказывать помощь "вагнеровцам", потому что те являются носителями многих болезней. В частности, у оккупантов сифилис, туберкулез, ВИЧ.

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