По его словам, украинские воины сделают "пирожок", оболочкой которого станут его окруженные наемники.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно заныл, что у его наемников появились проблемы под Бахмутом. По его словам, ВСУ сформировали группировку для блокировки групп "Вагнера" на Бахмутском направлении.

"Для того чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК "Вагнер". Для этого ВСУ создали ряд группировок: одна группировка в Славянске - 67 бригада, вторая группировка в Северске - 81 и 66 бригады, еще одна группировка в Часовом Яру и одна - в Константиновке. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Бахмут, необходимо заблокировать ЧВК "Вагнер". И получится "пирожок": начинка - это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка - это, собственно, ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин, отвечая на вопрос о решении ВСУ продолжать оборону Бахмута.

Опальный террорист из "Вагнера" заявил, что "стучит во все двери, бьет тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также по прикрытию флангов". Он требует слаженных действий, иначе оккупантов под Бахмутом ждет огромная катастрофа.

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"В случае, если все слажено, без амбиций, вы*бонов и истерик сделают эту совместную работу, тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет п*здец", - заныл Пригожин.

По его словам, он лично станет "вишенкой" в этом "пирожке" и вместе с "вагнеровцами" окажется в ловушке.

"ВСУ будет бороться за Бахмут до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучим во все двери", - подытожил Пригожин.

Бои за Бахмут: актуальные новости

Сегодня Офис президента сообщил, что оборонительная операция и дальнейшее усиление позиций украинских войск в Бахмуте должны продолжиться. Генералы Залужный и Сырский согласились с этим.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил части, которые обороняют Бахмут и подступы к городу. Он отметил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряженности.

По данным NYT, после месяцев ожесточенных боев за Бахмут казалось, что приближается кульминация. Российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ пошли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

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