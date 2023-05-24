Военный эксперт Роман Свитан раскрыл подробности блицоперации и указал, что она практически завершилась.

Командиры ВСУ мастерски реализовали операцию по "Бахмутскому котлу" в злополучном для оккупантов районе и теперь "берут" врага в полукольцо за счет преимущества контроля над высотами в районе "Самолет".

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан, комментируя ситуацию в Бахмуте в эфире программы "Аргумент". По его словам, ранее украинская армия не могла двигаться по открытом местности в Бахмутском районе из-за плохих погодных условий: "Мы удерживали в Бахмуте оптимальный вариант - держались за укрепрайоны и в зависимости от того, как разрушали россияне Бахмут, отходили настолько, насколько возможно. Сейчас отошли на юго-запад, район "Самолет". Это как раз та трасса с Константиновки, дорога "жизни", которую россияне за зиму блокировали", - уточнил Свитан.

Теперь нашим войскам удалось отогнать россиян от этой развязки: пока что ВСУ успешно удерживают высоты в "Самолете" и постепенно, с учетом сухой погоды, начинают на тяжелой технике реализовать оперативное окружение оккупантов в Бахмуте, указал эксперт.

Свитан считает, что полностью брать Бахмут в окружение нет смысла. Речь, скорее, идет о полукольце, которое включает в себя часть высот района "Самолет". Соответствующую операцию блестяще реализовало украинское командование, далее дело за малым - ликвидировать силы РФ в самом городе, считает эксперт.

"Оперативное окружение. Такая "полуподкова" вокруг Бахмута, высот. Вот как раз укрепрайон "Самолет" является и частью Бахмута, и частью этих высот. Потому мы контролируем высоты и выходим на их полный контроль в "полуподкове" Бахмута. Дальше мы будем уничтожать всех тех, кто в Бахмуте останется. Очень хороший план. Он был мастерски выполнен оперативным руководством ВСУ. Сейчас идем к завершению этого плана", - указал он.

Сырской сообщил об оперативных успехах в Бахмуте

Напомним, что утром 24 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский уточнил оперативную ситуацию в Бахмуте. Он сообщил, что оборона на этом направлении продолжается. Есть определенные успехи "на флангах Бахмута".

Согласно утренней сводке Генштаба, за минувшие сутки наша армия провела 26 боевых столкновений с врагом на "главных" направления фронта. Одним из них является Бахмутский район и город Бахмут. Также тяжелые бои идут за Марьинку.

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