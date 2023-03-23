По его словам, таким же образом украинские силы пойдут освобождать Крым.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подробно показал на карте, как Вооруженные Силы Украины окружат его наемников околого Бахмута Донецкой области, а затем пойдут деоккупировать другие города Донбасса.

О планах ВСУ Пригожин рассказал в разговоре с российским пропагандистом. Он раскрыл карту и продемонстрировал, где сосредоточились украинские силы и как именно они окружат подразделения "Вагнера".

"У украинцев основная задача - удержать эти рубежи (вблизи Бахмута - УНИАН) и, пользуясь тем, что они эти рубежи удерживают, пойти дальше, попытаться подрезать подразделения ЧВК "Вагнер". Подразделения ЧВК "Вагнер" охватывают группировку ВСУ в Бахмуте, все сжимают и сжимают, а задача группировки ВСУ - охватить в это время подразделения ЧВК "Вагнер", - сказал Пригожин.

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Он отметил, что после окружения "Вагнера" ВСУ перережут линию обороны оккупантов и пойдут несколькими группировками освобождать Донбасс по нескольким направлениям: Лисичанск-Северск, Дебальцево, Луганск. Это фактически разрежет "ЛНР" и "ДНР" между собой.

Похожим образом, по словам Пригожина, ВСУ сделают на Запорожском направлении, блокируя Крым и освобождая Мариуполь.

Окружение "Вагнера": что известно о планах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости всего фронта. Однако главком не вдавался в подробности планов ВСУ.

В последнее время на оборону Бахмута бросили самые профессиональные украинские силы. Как сообщал NYT, российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ ушли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Вооруженные Силы Украины готовятся окружать подразделения его наемников вокруг Бахмута.

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