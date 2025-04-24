Экс-глава МИД Украины перечислил четыре условия для подписания соглашения.

Подписание соглашения о прекращении огня в Украине до 30 апреля является возможным, однако украинцам нужно обратить внимание на четыре фактора. Такое заявление в интервью Сергею Жадану в эфире "Радио Хартия" сделал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Прекращение огня может быть. Первое. Нам нужно использовать трамповское желание успеха и сказать: "Трамп, если ты хочешь устойчивого прекращения огня, во-первых, должно быть привлечение нас и европейцев полностью, мы должны быть полноправными участниками этого процесса. Не может быть перемирия, заключенного между Вашингтоном и Кремлем", - подчеркнул Климкин.

Вторым фактором он назвал понимание того, что стоит за юридическими и политическими рамками предложения по прекращению огня, которое продвигают Соединенные Штаты Америки.

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В-третьих, как отметил Климкин, необходимо, чтобы прекращение огня было устойчивым, и чтобы были процедуры мониторинга и контроля за соблюдением договоренности.

"Четвертое. Сам Трамп, наконец, должен сказать: "Если я вложился в прекращение огня, то я и гарантирую, что оно будет продолжаться, и если Путин его будет нарушать, то он за это что-то будет получать". А иначе для чего весь этот процесс", - задался он вопросом.

Климкин добавил, что "ящик Пандоры" откроется, если одновременно с проблемами относительно прекращении огня будут иметь место попытки отменить антироссийские санкции.

"Я реально допускаю возможность подписания договоренности. Будет ли она держаться? У меня есть большие сомнения. Но нам надо сказать: "Трамп, хочешь вложиться - вкладывайся лично и американскими гарантиями того, что любые нарушения будущих договоренностей будут восприниматься как нарушение американских интересов", - подытожил он.

Усилия относительно прекращения огня в Украине

Как писал УНИАН, ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог намекнул на прогресс в вопросе прекращения огня. Он не исключил, что соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что добиться скорейшего прекращения огня возможно в ближайшие недели или месяцы. Он подчеркнул, что в этом вопросе объединены и украинцы, и американцы, и европейские партнеры Украины.

В свою очередь, военный эксперт Михаил Самусь оценил шансы на достижение прекращения огня. Он пояснил, что для президента США Дональда Трампа важно продемонстрировать какие-то результаты первых 100 дней пребывания у власти.

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