Трампу надо показать результаты своей работы на посту президента США, отметил Самусь.

Для президента США Дональда Трампа невероятно важно продемонстрировать какие-то результаты первых 100 дней пребывания у власти. Сделать он это может только, если достигнет договоренности о прекращении огня в войне РФ против Украины.

"По всем направлениям усилий, которые он начал после прихода в Белый дом, результаты являются нулевыми. Я бы даже сказал, что в основном это минусы, если говорить о его тарифной политике, деятельности в Секторе Газа, по Ирану, России, Украине, а также другим странам, таких как Новая Зеландия, Канада, Панама, Мексика и тому подобное. Все, что он начинал, закончилось провалами или негативными последствиями для Соединенных Штатов", – пояснил в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Михаил Самусь.

По его словам, легче всего ему будет добиться согласия Путина на прекращение огня – Украина уже согласилась на это 11 марта, во время встречи с представителями США в Джидде.

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В то же время Самусь не исключает, что позже Трамп вполне может "хлопнуть дверью". Однако это будет серьезным ударом по рейтингу и авторитету не только Трампа, но и США в целом:

"Если он решит выйти из переговоров и оставить ситуацию на самотек, это станет крахом его карьеры. После этого республиканская партия может потерять шансы на перевыборах. То, что сейчас демонстрируют Соединенные Штаты, – это позор".

Война в Украине и США: вы могли это пропустить

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что президент США Дональд Трамп через несколько недель может выйти из переговоров по мирному соглашению по Украине. По его словам, это произойдет, если заключить соглашение не удастся.

Между тем WSJ сообщает, что Трамп признался своим помощникам в том, что достичь мирного соглашения труднее, чем он надеялся. Отмечается, что нынешняя ситуация противоречит утверждению американского президента о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

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