Президент отмечает, что в вопросе скорейшего прекращения огня объединены и украинцы, и американцы, и европейские партнеры Украины.

В достижении прекращения огня вопрос заключается в давлении на россиян, и это возможно сделать в ближайшие недели или месяцы.

Об этом во время визита в Черниговскую область сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, какие он видит перспективы относительно прекращения огня и завершения войны.

"Прекращение огня - это действительно самый большой путь к окончанию войны. Но это не окончание войны. Потому что, к сожалению, мы имеем дело с теми, с кем мы имеем дело - с россиянами. И полное прекращение огня дает возможность и дает люфт, и дает время, чтобы у Украины были те гарантии безопасности, которые обеспечат невозвращение вновь к горячей стадии войны. То есть она открывает путь к реальной дипломатии. Именно она, та часть войны. Именно оно - прекращение огня", - сказал глава государства.

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Он отметил, что желательно, чтобы это было безусловное прекращение огня, - это "наше настроение и настроение всех, в принципе, европейцев". Зеленский добавил, что "когда мы ставим любые условия друг другу, - это бесконечный процесс договоренности о прекращении войны".

"Условия должны быть потом, после этапа прекращения огня, между этапом завершения горячей стадии войны и переходом к договору об окончательном окончании войны. Там боремся, ставим условия и так далее. Но дипломатично. А прекращение огня - Россия не может давать нам никакие те или иные условия", - сказал президент.

Глава государства пояснил, что это важно, ведь "если вы будете им давать возможности даже на прекращение огня делать те шаги, которые они хотят, например, снятие с них всех санкций и т.д., - потом будет гораздо сложнее". Поэтому, добавил он, сегодня мы говорим о полном прекращении огня.

"Относительно сроков этой стадии окончания войны. Мы подчеркнули это на наших встречах как в Украине, в Соединенных Штатах, так и в Саудовской Аравии: мы хотим быстрого окончания войны, как можно скорее. Потом в Саудовской Аравии, вы знаете, мы согласились на безусловное прекращение огня. Русские на это пока не согласились, мы это видим. Хотя мы знаем, что разговоры между американцами и русскими на эту тематику идут. Есть непубличные разговоры, они есть. И на сегодня, как бы мы по-разному не видели некоторые вещи, но, безусловно, с американцами и с европейцами, есть свои интересы у всех, но, безусловно, в вопросе скорейшего прекращения огня все мы объединены", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вопрос заключается в давлении на россиян, чтобы дойти до этого.

"Я думаю, что это возможно сделать в максимально ближайшие недели. Может, месяцы... Может быть по-разному, иногда все в один момент происходит. Особенно с этой частью окончания войны. Горячая фаза, мы считаем, - это полное прекращение огня... И мы бы очень хотели, чтобы она была безусловна", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что это правильный шаг, на который Украина согласилась и который Украина поддерживает.

"Относительно другого шага... Но потом будет время, например, первые договоренности могут быть месяц, два месяца. Все равно, если честно. Но это шанс, чтобы страны начали дипломатические варианты тех или иных форматов диалога. Они действительно разные могут быть, совершенно разные. На это нужно время. И чтобы никто ни на кого не давил во время этих диалогов, важно прекращение огня. Потому что иначе это будет выглядеть как, ну, совсем неправильно", - сказал Зеленский.

В ВСУ прокомментировали "поражение" Украиной энергообъектов в РФ и на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Россия достигли договоренности о 30-дневном взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, 26 марта стало известно, что Украина согласовала с Соединенными Штатами Америки перечень энергетических объектов, удары по которым Россия должна прекратить в рамках соглашения о частичном прекращении огня.

В то же время в ночь на 28 марта Россия уже в восьмой раз за этот год нанесла комбинированную атаку по объектам группы "Нафтогаз", повредив на предприятии газодобывающие мощности.

Впрочем, вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией якобы действует.

Сегодня, 3 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что информационные ресурсы врага "продуцируют фейки" о поражении Украиной энергетических объектов в России и на оккупированных ею территориях. В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины не наносили таких ударов.

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