Кит Келлог подтвердил, что команда Трампа прибудет в Лондон на переговоры.

Команда президента США Дональда Трампа отправится в Лондон, чтобы зафиксировать возможное прекращение огня в Украине в ближайшее время. Такое заявление в эфире Fox News сделал спецпредставитель американского лидера по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"Мы говорили о том, чтобы двигаться вперед с потенциальным перемирием в краткосрочной перспективе. И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на этой неделе, чтобы это закрепить", - отметил Келлог.

Он похвалил Трампа за работу, проделанную за 90 дней относительно войны в Украине. По его словам, за этот срок он сделал больше, чем было сделано за предыдущие 900 дней.

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"Что я заметил в президенте Трампе, так это то, что не нужно давать ему проблему, если у вас нет решения. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошее решение", - добавил Келлог.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что среди хороших решений - соглашение по минералам и движение в направлении всеобъемлющего прекращения огня в Украине на период не менее 30 дней, которое в перспективе может перерасти в более долгосрочное соглашение о мире.

"Мы находимся на правильном пути. Я знаю, что это трудно, это действительно трудно, но я думаю, что, конечно, два месяца назад это было бы невозможно даже представить", - отметил он.

Переговоры в Париже о прекращении огня в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 17 апреля в Париже состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран - участниц "коалиции желающих".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил по итогам переговоров, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к миру. Он отметил, что стороны провели конструктивную и позитивную дискуссию о путях к полному прекращению огня.

В рамках встречи в Париже спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, сообщив, что переговоры были продуктивными.

Позже министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Лондоне на следующей неделе.

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