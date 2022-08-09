Медики подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо пришел в себя. Он все еще лежит на аппарате ИВЛ, но уже слышит врачей.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Медики оценивают состояние коллаборанта как стабильно тяжелое. При этом из его диагноза исчез пункт об "отравлении неизвестным веществом". Теперь официально врачи подозревают у Сальдо неуточненную энцефалопатию, гнойный трахеобронхит и пневмонию.

На прошлой неделе Сальдо ввели в медикаментозную кому и доставили спецбортом в Москву. Сначала медики подозревали, что предателю стало плохо именно из-за воздействия неизвестного вещества, поэтому его и госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Там Сальдо находится до сих пор, хотя диагноз изменился.

Также была информация, что Сальдо могли отравить повар и горничная.

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