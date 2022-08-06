Состояние Сальдо остается тяжелым, выяснили журналисты.

Предателя Украины - "главу" так называемой "временной администрации Херсонской области" Владимира Сальдо в субботу, 6 августа, спецбортом доставили из захваченного РФ Крыма в Москву.

Коллаборант был в состоянии медикаментозной комы, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в Москве Сальдо положили в реанимацию токсикологического отделения городского Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. Склифосовского. На канале отмечается, что предатель оставался в тяжелом состоянии.

"В токсикологическую реанимацию попадают пациенты, пострадавшие от отравлений различными химическими веществами. Сюда госпитализируют, когда нужна экстренная детоксикация организма", - отмечается в сообщении.

На канале подчеркивается, что в НИИ есть единственная в Москве химико-токсикологическая лаборатория с самым высокоточным оборудованием, благодаря которому можно понять, какими веществами отравили человека.

Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо внезапно оказался в больнице. Позже выяснилось, что коллаборанта с Херсонщины отправили в симферопольскую больницу.

Позже предателю стало хуже, и его подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в состояние искусственной комы. Врачи якобы подозревали, что Сальдо отравили.

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