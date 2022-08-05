Гауляйтера из Херсонской области перевезли в Крым, но уже готовят к транспортировке в Москву.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо находится в состоянии медикаментозной комы в одной из больниц Крыма. Его транспортируют в Москву спецбортом.

Об этом пишет российский Telegram-канал BAZA со ссылкой на источники.

Вчера Сальдо временной администрации переправили из Херсонской области в клинику в Крыму. Сегодня предателю стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. По результатам консилиума с участием московских и крымских врачей приняли решение о срочной госпитализации в Москву.

Тем временем в личном Telegram-канале Сальдо продолжают появляться публикации. В одном из недавних постов от его имени сообщается, что "ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного коронавируса".

"Врачи подозревают, что "главу временной администрации" Херсонской области могли отравить. Его состояние оценивается как крайне тяжелое", - пишет BAZA.

Кровь и мочу Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование-врачи считают, что его отравили. Результаты анализов крови смогут прояснить, есть ли в его организме какой-то яд, лишь за несколько дней.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что херсонский предатель Владимир Сальдо, который сотрудничает с российскими оккупантами, внезапно лег в больницу.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предположил в Telegram, что Сальдо, вероятно, просто испугался партизан и российской ФСБ, "которая списывает предателей".

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