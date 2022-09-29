Военный эксперт Олег Жданов отметил, что ситуация сильно поменялась.

Российский диктатор Путин, вероятно, снова вернулся к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска через Беларусь.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Путин до сих пор так и не изменил своих стратегических планов этой военной кампании - полное поглощение Украины. Он надеется за счет массовой мобилизации воплотить свою идею фикс", - заявил он.

При этом Жданов отметил, что ситуация сильно поменялась.

"ВСУ сегодня развернуты и имеют боевой опыт. Мы наращиваем систему обороны на территориях северных и северо-западных областей. Мы готовы к встрече врага с этого направления", - сказал эксперт.

По его словам, Лукашенко будет содействовать Путину и предоставлять необходимую инфраструктуру россиянам, однако свою армию постарается на войну не пускать.

"Если Лукашенко отдает приказ войскам идти вперед, то с этого момента вся армия Беларуси переходит в подчинение Объединенного штаба союзного государства. То есть он фактически теряет управление над армией, что для него критично. Он будет предоставлять боеприпасы, снимать с хранения технику, обеспечивать всю инфраструктуру. Все будет как в марте-апреле, пока войска РФ не убежали из-под Киева, но беларуские военные принимать участие в этом шабаше не будут", - добавил Жданов.

Угроза наступления из Беларуси: что известно

В Беларуси уже полгода продолжаются военные учения - это значит, что войска полгода находятся в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Также стало известно, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к приему из РФ воинских эшелонов.

В Беларуси объявили о проведении внезапной проверки воинской части № 06752, которая расположена в Мачулищах вблизи Минска.

По данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

Сегодня российские истребители Су-30 прибыли на беларуский аэродром "Барановичи". Эти самолеты находятся на вооружении ВКС РФ.