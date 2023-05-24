Советник Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова опубликовала совместное фото с Валерием Залужным.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отреагировала на распространяемую Россией ложную информацию о якобы ранении или гибели Валерия Залужного.

Она отметила в Telegram, что пройден колоссальный путь прививки от российских инфовбросов.

"Мы научились различать и чувствовать даже между строк их коварство. Казалось, это правило уже подсознательно работает у каждого - верим официальным источникам. Не верим обезличенным источникам информации - когда нет ни имени, ни названия учреждения, ни других идентифицирующих признаков. Когда вы просто не знаете кто именно это написал", - отметила она.

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Маляр констатирует, что чем больше бред, тем больше в него верят.

"Россияне пишут в телеграмканалах что-то случилось с нашим Главкомом. И что? Ну пусть пишут. Мы же это опровергли - неоднократно. Он делает свою работу. И его не обходят эти фейки, как и других командующих о которых враги пишут выдумки. У нас не подставляют двойников. Россияне просто испытывают свои Ипсл", - добавила заместитель.

Впоследствии советник Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова опубликовала совместное фото с Валерием Залужным.

"Целый день развлекаюсь читая как русские патриоты "кричат ура и в воздух чепчики бросают" по поводу новых басен о ранении нашего Главкома. Передала подарок от наших летчиков - Армейской авиации. Ребята, теперь ваш коин в надежных руках", - написала она.

Фейк РФ о ранении Залужного - детали

Российские пропагандисты уже более двух недель распространяют фейки то о гибели украинского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, то о его ранении.

На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов уведомил общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.