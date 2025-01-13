Работает противовоздушная оборона.

Ночью в понедельник, 13 января, значительную территорию Украины охватила воздушная тревога. Это связано с очередной дроновой атакой Российской Федерации.

В 23:48 мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что на Оболони работают силы противовоздушной обороны. "Находитесь в укрытиях! Атака БпЛА на столицу продолжается", - добавил он.

По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

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