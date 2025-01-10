В КГВА сообщают, что попадание зафиксировано в Соломенском районе.

В ночь на 10 января российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами. В частности, под атакой "Шахедов" оказался Киев. В городе работала ПВО, о чем информировала местная власть.

Обновлено 02:35: В Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку, сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Предварительно без пострадавших. Повреждены окна, 6 авто. На месте работают службы", – заявил он.

Видео дня

Ранее столичные телеграм-каналы сообщали, что один из сбитых "Шахедов" врезался в многоэтажку. В сети публикуют видео прилета вражеского дрона по многоэтажке:

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