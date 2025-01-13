Не исключено, что оккупанты "делали ставки" по более активному применению дронов именно на ноябрь.

В течение декабря российские оккупационные войска выпустили по Украине меньше дронов-камикадзе "Шахед", по сравнению с предыдущим месяцем. Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых назвал несколько вероятных причин такого спада.

"В течение прошлого года как раз в государстве-террористе показывали статистику растущую, когда увеличивалось количество изготовления беспилотных систем типа "Шахед", которые они используют для терроризирования украинского мирного населения. И соответственно, месяц к месяцу росло количество этих средств, которые они применяли, достигнув того же пика 2,5 тысячи", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, декабрь мог стать для россиян "менее удачным" в плане наращивания, что можно объяснить, прежде всего, невозможностью постоянного наращивания и производства дронов, и их применения.

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Не исключено, что оккупанты "делали ставки" относительно активного применения дронов именно на ноябрь, чтобы погрузить украинцев в темноту перед похолоданием. Россияне хотели максимально поразить украинскую энергетическую структуру, но Украина существенно улучшала средства противодействия вражеским беспилотникам типа "Шахед".

"Мы видим, что в том же декабре и в конце ноября большинство атак, которые наносили россияне с использованием "шахедов", они были провальными, и удалось отражать до сотни процентов этих средств", – добавил эксперт.

Рябых акцентировал, что уменьшению применения дронов в течение декабря могли способствовать и удары Сил обороны по складам, где "Шахеды" хранились, а также предприятиям, производившим комплектующие для этих БПЛА.

"Все же я надеюсь, что россияне сейчас могут упереться в какой-то потолок возможностей по производству этих террористических беспилотников. В то время, как мы видим существенную динамику, которую наращивают наши Силы обороны, возможности как отражения таких шахедных атак, так и возможностей дальних ударов, которые также дают нам уверенность в том, что число атак с использованием дронов постепенно будет уменьшаться в будущем", – констатировал Валерий Рябых.

Война в Украине: вы могли это пропустить

ISW сообщил, что российские оккупанты зашли в Сумскую область. Аналитики говорят, что речь идет об очень ограниченном продвижении в приграничной зоне. Враг хочет окружить украинский плацдарм в Курской области РФ.

Между тем представитель украинской армии майор Виктор Трегубов заявил, что оккупанты обходят Покровск Донецкой области, сосредотачивая усилия на перерезании путей снабжения к нему – дороге, ведущей к Днепру. Отмечается, что этот маршрут имеет решающее значение для снабжения украинских сил во всем регионе.

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