Россиянам не хватает сил для всех операций на фронте, и Херсоном могут пожертвовать.

Россия, вероятно, готовится отступить от некоторых своих позиций в Херсонской области. Сегодняшнее заявление российского Минобороны о "передислокации" является частью этой подготовки, просто его ошибочно опубликовали раньше времени.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"То есть у них произошел сбой. Это действительно их внутреннее сообщение, которое на самом деле свидетельствует, что РФ может готовиться к уходу с определенных защитных позиций", – говорит эксперт.

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Он отметил, что на левом берегу Днепра в районе Херсона у россиян действительно очень большие проблемы. ВСУ там укрепляют и постепенно расширяют свой плацдарм, а российская армия никак не может это остановить.

"И речь уже может идти о создании проблем с логистикой для оккупантов на определенных точках. Например, на подъездах к Новой Каховке. И то, что они изменили командование, попытались изменить ситуацию к лучшему, так она не меняется", – говорит Мусиенко.

Эксперт напомнил, что проблемы в Херсонской области для россиян сейчас оказались весьма некстати, поскольку оккупанты и так по уши увязли в боях за Авдеевку и под Купянском. Именно там захватчики сейчас концентрируют свои основные усилия и ресурсы.

По мнению Мусиенко, фланговая операция Сил обороны на левобережье Херсонщины может вынудить оккупантов к отходу на более подходящие для обороны позиции.

"Например, в Раденск (17 км к юго-востоку от берега Днепра – УНИАН). Возможно, и дальше Раденска на восток и оттуда пытаться организовывать оборону", – говорит Мусиенко, акцентируя, что сегодняшнее сообщение от Минобороны РФ могло быть "фальстартом" новости, которую планировали объявить позднее.

В России заявили о "перегруппировке" под Херсоном

Как писал УНИАН, сегодня утром несколько прокремлевских СМИ опубликовали заявление Минобороны РФ, в котором говорилось о решении отвести войска от Днепра и занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Решение якобы было принято на основе анализа ситуации на этом участке фронта.

Однако очень быстро роспропаганда сообщила, что заявление было опубликовано "по ошибке". В Минобороны РФ утверждают, что это была провокация с рассылкой ложного сообщения от имени ведомства.

В Центре национального сопротивления заявили, что никаких признаков подготовки россиян к отступлению нет. Заявление об отступлении там считают информационной спецоперацией россиян.

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