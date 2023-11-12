Прежде всего речь идет о дальнобойном и высокоточном вооружении.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области.

В эфире телеканала FREEДОМ она отметила, что Силам обороны Украины необходимо прежде всего дальнобойное высокоточное оружие, чтобы уничтожать потенциал российских захватчиков на Левобережье Херсонщины.

"Первоочередное - это дальнобойное и высокоточное вооружение, поскольку российские оккупанты прячутся за мирным населением, и нам очень важно попадать именно в концентрацию сил врага, а не навредить мирным гражданам, не повредить инфраструктуру левого берега", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что Главное управление разведки Минобороны уже неоднократно сообщало о терактах, которые совершаются оккупантами на левом берегу - они минируют объекты критической инфраструктуры.

"Это происходит для того, чтобы потом, подрывая эти объекты, обвинять Силы обороны Украины в том, что они некорректно ведут освободительную войну, лишают людей благ цивилизации на временно оккупированной территории", - подчеркнула пресс-секретарь.

Именно поэтому, подчеркнула она, все сообщения, поступающие с левого берега Херсонщины о том, что Силы обороны поразили какой-то объект, надо тщательно проверять и доверять только достоверным источникам. Оккупант очень часто использует информацию как фактически оружие.

"То, что они будут продолжать обстрелы и правого берега, и левого берега, можно остановить только в случае, если мы сможем их максимально далеко выбить. Это значит уничтожать их тыловые ресурсы, принуждать их к перемещению глубже. Это уже отслеживается, на многих направлениях россияне перемещаются туда, где обустроен второй эшелон их обороны, где есть железобетонные конструкции, за которыми они пытаются закрепиться", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что понимая, что приближаются холода, и погода будет существенно влиять на их возможность перемещения по местности, российские захватчики уже тяготеют ко второму эшелону обороны.

Также, по словам пресс-секретаря, ВСУ очень важно иметь истребители и противовоздушную оборону, поскольку авиация, в которой враг имеет преимущество сегодня, наносит очень серьезный ущерб правому берегу Херсонской области.

"Оккупанты бьют по населенным пунктам. Шесть-восемь управляемых авиабомб - это фактически разрушение до 30 жилых конструкций. Это очень серьезное влияние на сельскую местность", - сказала Гуменюк.

Война в Украине: новости

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты перебросили бывших бойцов частной военной компании "Вагнер" под Скадовск Херсонской области. Там развернут лагерь, в котором и находятся наемники.

При этом, как отмечают в ЦНС, их ничем не обеспечивают, а все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых "волонтеров".

Командование российских оккупационных войск на местах определяется по дальнейшему применение этих бойцов.

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