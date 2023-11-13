В ведомстве заявили, что рассылка этой информации была ложной.

В Минобороны РФ оперативно отреагировали на новости российской пропаганды о фактическом отступлении оккупантов с позиций на Левобережье Херсонской области.

Как сообщает российский РБК со ссылкой на ведомство, рассылка информации о "жесте доброй воли" на Херсонщине - это якобы провокация.

"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", - заявили в Минобороны.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что оккупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Речь идет о группировке "Днепр", которая дислоцируется на Левобережье.

Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "по ошибке".

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