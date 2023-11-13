Российские пропагандисты начали ложную информационную кампанию с целью отвлечения Сил обороны Украины.

Отступление российских войск с оккупированной части Херсонщины под видом "перегруппировки войск" не фиксируется.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

"Россияне проводят информационную операцию против Украины и объявили о "перегруппировке войск", которая пока не зафиксирована", - говорится в сообщении.

В частности, российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины, и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

"Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - отмечается в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что "уход российских войск из Херсонщины - дело времени, и поэтому по факту мы имеем лишь преждевременный релиз".

Россия начала кампанию фейков об отступлении с Херсонщины

Как сообщал УНИАН, ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что оккупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Речь идет о группировке "Днепр", которая дислоцируется на Левобережье.

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