Пропагандисты заявили, что эта информация была опубликована якобы по ошибке.

Ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что оккупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области. Речь идет о группировке "Днепр", которая дислоцируется на левобережье.

Сообщения о фактическом отступлении оккупантов опубликовали такие топ-агентства РФ как ТАСС, РИА Новости и другие. Они ссылались на информацию, предоставленную Министерством обороны. Отмечалось, что оккупанты отходят на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра. Это якобы было решение командования группировки "Днепр" на основе анализа ситуации на этом участке фронта.

Отмечалось, что после так называемой "перегруппировки" часть сил будет задействована для наступления на других направлениях.

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Впрочем, через несколько минут новости о "перегруппировке" внезапно исчезли из всех российских СМИ. Часть сайтов заявили, что новость была опубликована "по ошибке".

По данным канала "Осторожно, новости", пропагандисты могли получить информацию о переброске войск с фейкового аккаунта Минобороны РФ, который, вероятно, ведется с территории Украины.

В то же время проект ВЧК-ОГПУ заявил, что пропагандисты случайно озвучили то, к чему россияне готовятся с середины октября. В Геническе начата подготовка к размещению отделений по вопросам миграции ОМВД Херсонской области, которые получили команду на эвакуацию в срочном порядке из Каховского района.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области.

По ее словам, Силам обороны Украины необходима прежде всего дальнобойное высокоточное оружие, чтобы уничтожать потенциал российских захватчиков на Левобережье Херсонщины.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты перебросили бывших бойцов частной военной компании "Вагнер" под Скадовск Херсонской области. Там развернут лагерь, в котором и находятся наемники.

При этом, как отмечают в ЦНС, их ничем не обеспечивают, а все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых "волонтеров".

Командование российских оккупационных войск на местах определяется по дальнейшему применение этих бойцов.

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